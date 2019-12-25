Полиция задержала стрелка, который травмировал прохожую у ТЦ на Маршала Казакова

Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и умышленно произвёл выстрел из пневматического пистолета в сторону пострадавшей, а затем покинул место инцидента.

Ранее сообщалось, что вечером 7 августа в отдел полиции Кировского района поступило сообщение из медицинского учреждения о пациентке, обратившейся за помощью спустя час после травмы ноги. Пострадавшая, проживающая по адресу улица Маршала Казакова дом 82 корпус 2, рассказала медикам, что накануне вечером возле торгового комплекса на Ленинском проспекте слышала характерный хлопок, схожий с выстрелом из пневматического оружия, после которого ощутила резкую боль в нижней конечности. После оказания первой помощи женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, утром 12 августа 2025 года, в 6:15 сотрудниками оперативной группы на Коломяжском проспекте вблизи дома номер 24 был задержан подозреваемый в совершенном правонарушении мужчина, родившийся в 1992 году.

Задержанный взят под стражу согласно ст. 91 УПК РФ.

