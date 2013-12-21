Петербуржец открыл стрельбу из окна на Художников

Медицинская экспертиза позже подтвердила наличие наркотических веществ в организме мужчины.

Утром 10 августа дежурная часть УМВД Выборгского района города Петербурга получила тревожный звонок о стрельбе из окон многоэтажного дома, расположенного по адресу: проспект Художников, дом 39, корпус 1, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сразу же прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали в указанной квартире местного жителя, молодого человека 22-х лет, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Медицинская экспертиза позже подтвердила наличие наркотических веществ в организме мужчины.

Никто из прохожих и жителей близлежащих домов не пострадал в результате действий злоумышленника.

У нарушителя правоохранительные органы обнаружили и изъяли пневматическое оружие модели "Грач". Впоследствии был составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек избил мужчину в культурном центре на Кожевенной.

Фото: Piter.TV