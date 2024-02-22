Молодой человек избил мужчину в культурном центре на Кожевенной

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вечером 10 августа полиция Василеостровского района получила экстренное сообщение о жестоком нападении на мужчину внутри культурного центра, расположенного по адресу: Кожевенная улица, дом 40, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

К приезду стражей порядка 29-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Впоследствии оперативниками отдела уголовного розыска были проведены мероприятия по раскрытию происшествия, благодаря которым днём того же дня удалось задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный молодой человек, проживавший в квартире одного из домов по 12-й линии Васильевского острова. Выяснилось, что ранним утром 10 августа обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, внезапно напал на жертву прямо на территории культурного центра в результате возникшей конфликтной ситуации.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого взяли под арест согласно статьи 91 УПК РФ.

Ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге входной двери на Тихорецком.

Фото: Piter.TV