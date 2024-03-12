  1. Главная
Полицейские задержали жителя Новое Девяткино за жестокое обращение с сыном
Сегодня, 8:04
Подозреваемым оказался 38-летний гражданин одного из государств Юго-Восточной Европы.

Полицейские задержали жителя Новое Девяткино. В интернете оказалось видео, как мужчина жестоко обращается со своим ребёнком.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 сентября сотрудники полиции Всеволожского района в интернете обнаружили публикацию с видео жестокого обращения мужчины, предположительно со своим несовершеннолетним сыном. 

Подозреваемым оказался 38-летний гражданин одного из государств Юго-Восточной Европы, проживающий в Новом Девяткино.

"Воспитатель" доставлен для разбирательства в отдел полиции. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv

