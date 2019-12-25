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Самолет из Тюмени в Новосибирск из-за неисправности вернулся экстренно в Тюмень
Сегодня, 9:30
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Самолет из Тюмени в Новосибирск из-за неисправности вернулся экстренно в Тюмень

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Самолет вылетел после проверки через несколько часов.

Накануне, 22 октября, самолет авиакомпании "Сибирь" рейсом Тюмень - Новосибирск вылетал дважды, сообщает "КП - Новосибирск". Когда самолет вылетел первый раз по расписанию, на табло высветилась сообщение о неполадке. Засветилась индикация о не закрытой передней крышки багажника. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

После проверки воздушного судна, самолет вновь вылетел в Новосибирск спустя несколько часов. На рейсе было 42 пассажира. Полет прошел благополучно. Прокуратура по данному инциденту ведет проверку.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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