В Новосибирске в бассейне утонула женщина

Женщина потеряла сознание в воде и начала тонуть.

В Ленинском районе Новосибирска в бассейне утонула 46-летняя женщина.

ЧП произошло в спортивном комплексе "Аква-Тонус", расположенном по адресу Пархоменко, 106, сообщают в социальных сетях. Во время плаванья в бассейне женщина потеряла сознание и начала тонуть. Дежурный тренер вытащил ее из воды и проводил реанимационные мероприятия до приезда медиков.

Несмотря на предпринятые усилия, женщина скончалась.

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Фото: ВК, АСТ - 54, pixabay