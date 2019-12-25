В Новосибирске в бассейне утонула женщина

В Ленинском районе Новосибирска в бассейне утонула 46-летняя женщина.
ЧП произошло в спортивном комплексе "Аква-Тонус", расположенном по адресу Пархоменко, 106, сообщают в социальных сетях. Во время плаванья в бассейне женщина потеряла сознание и начала тонуть. Дежурный тренер вытащил ее из воды и проводил реанимационные мероприятия до приезда медиков.
Несмотря на предпринятые усилия, женщина скончалась.
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Фото: ВК, АСТ - 54, pixabay
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