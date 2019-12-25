В Челябинске родители выбросили 7-месячного сына в реку и заявили о похищении

Женщина заявила, что ребенок умер от болезни.

В Челябинске мать выбросила тело 7-месячного сына в реку Миасс.

Накануне вечером жительница Челябинска обратилась в полицию, сообщив, что на нее напали на улице. Женщина рассказала, что ее ударили по голове и забрали телефон и переноску с младенцем. Полиция незамедлительно бросилась на поиски похитителя и малыша. Но позже выяснилось, что женщина инсценировала похищение, вскоре она созналась в обмане.

По словам женщины, ребенок скончался от болезни, а тело она сбросила в реку Миасс. Как сообщает ТАСС, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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