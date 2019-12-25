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В Омске 14-летний подросток ради развлечения с особой жестокостью забил насмерть бомжа
Сегодня, 13:06
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MShaffter

В Омске 14-летний подросток ради развлечения с особой жестокостью забил насмерть бомжа

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Он бил 50-летнего мужчину руками, ногами и битой по голове и телу, прыгал на грудь потерпевшего.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего омича, который с особой жестокостью убил мужчину.

Следственные органы СКР по Омской области сообщают, что уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" в отношении несовершеннолетнего расследовано.

По версии следствия в ночь с 4 на 5 апреля 2020 года подросток 14 лет завел за гаражи 50-летнего мужчину без определенного места жительства и начал избивать. 

стал избивать его руками, ногами и битой по голове и телу, прыгал на грудь потерпевшего, нанося удары всей массой тела, и прекратил свои действия только после окрика местной жительницы с балкона.

СУ СК РФ по Омской области

Прохожий мужчина вызвал скорую, но мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков.

Уточняется, что в ходе расследования следователи установили, что обвиняемый не первый раз избивал бомжей, находя в этом развлечение. К тому же он полагал, что из-за своего возраста ему не грозит наказание. Психологическая экспертиза установила, что подросток вменяем, и отчетливо осознавал свои действия.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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Фото: СУ СК РФ по Омской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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