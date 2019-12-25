В Омской области мужчина получил условный срок за зверское убийство кошки

В Омской области завершилось слушанье дела в отношении 4о-летнего жителя Саргатского района, который обвинялся в "жестоком обращении с животным".
"СуперОмск" со ссылкой на областную прокуратуру сообщает, что в юле 2020 года мужчина будучи в алкогольном опьянении сильно избил кошку, стрелял в нее из пневматического ружья и снова бил, пока животное не умерло.
Мужчина нанес удар ногой по туловищу животного, потом выстрелил в него из пневматического ружья, затем ударил его о тротуар. После этого мужчина прикладом ударил кошку и вновь выстрелил из ружья
Прокуратура Омской области
Мужчина признан виновным, и суд вынес ему приговор 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.
Ранее:В Волгоградской области пенсионерка ножницами убила кота из-за колбасы
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все