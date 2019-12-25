  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Омской области мужчина получил условный срок за зверское убийство кошки
Сегодня, 12:49
85
MShaffter

В Омской области мужчина получил условный срок за зверское убийство кошки

0 0

Живодер избивал животное и стрелял в него из ружья.

В Омской области завершилось слушанье дела в отношении 4о-летнего жителя Саргатского района, который обвинялся в "жестоком обращении с животным".

"СуперОмск" со ссылкой на областную прокуратуру сообщает, что в юле 2020 года мужчина будучи в алкогольном опьянении сильно избил кошку, стрелял в нее из пневматического ружья и снова бил, пока животное не умерло.

Мужчина нанес удар ногой по туловищу животного, потом выстрелил в него из пневматического ружья, затем ударил его о тротуар. После этого мужчина прикладом ударил кошку и вновь выстрелил из ружья

Прокуратура Омской области

 Мужчина признан виновным, и суд вынес ему приговор 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее:В Волгоградской области пенсионерка ножницами убила кота из-за колбасы

Фото:pixabay

Теги: новости омска, омские новости, убил кота
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии