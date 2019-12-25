В Омской области мужчина получил условный срок за зверское убийство кошки

Живодер избивал животное и стрелял в него из ружья.

В Омской области завершилось слушанье дела в отношении 4о-летнего жителя Саргатского района, который обвинялся в "жестоком обращении с животным".

"СуперОмск" со ссылкой на областную прокуратуру сообщает, что в юле 2020 года мужчина будучи в алкогольном опьянении сильно избил кошку, стрелял в нее из пневматического ружья и снова бил, пока животное не умерло.

Мужчина нанес удар ногой по туловищу животного, потом выстрелил в него из пневматического ружья, затем ударил его о тротуар. После этого мужчина прикладом ударил кошку и вновь выстрелил из ружья Прокуратура Омской области

Мужчина признан виновным, и суд вынес ему приговор 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

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