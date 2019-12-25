В Волгоградской области пенсионерка ножницами убила кота из-за колбасы

Суд назначил пожилой женщине 4 месяца ограничения свободы.

В Харовске Волгоградской области 61-летняя женщина убила кота.

ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области сообщает, что вечером 11 августа пенсионерка в алкогольном опьянении пришла домой и увидела, что ее кот ест колбасу с тарелки на столе. Женщина взбесилась и вонзила в живот кота ножницы, после чего вышвырнула его в подъезд.

Соседи утром подобрали кота и отвезли ветеринарам. Несчастное животное прооперировали, но спустя неделю, 18 августа, он умер. Сейчас стало известно, что мировой суд назначил женщине наказание за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель - 4 месяца ограничения свободы. Женщине запрещено выезжать за пределы района, менять место жительства и покидать квартиру с 23 часов до 6 утра.

Уточняется, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности, за ножевые ранения собутыльнику.

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