В Челябинске на 8-летнюю девочку упало дерево

Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.

В Челябинске от упавшего дерева пострадала 8-летняя девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СУ СК России.

ЧП произошло 28 октября в одном из жилых дворов областного центра. Ребенок с переломами конечностей был доставлен в больницу. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

В ходе расследования уголовного дела будут выяснены все обстоятельства и причины, которые привели к травмированию ребенка.

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