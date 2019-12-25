В Саратовской области несовершеннолетняя девушка смогла снять на телефон своего насильника

Насильника суд приговорил к 4 годам общего режима.

В Энгельсе Саратовской области 17-летняя девушка вырвалась от насильника и сняла его на телефон.

Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что насильнику несовершеннолетней девушки из Энгельса вынесен приговор. Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года девушка шла по улице, ее схватил и утащил незнакомый мужчина. В укромном месте мужчина надругался над девушкой.

Подросток вырвалась от насильника, отбежала, смогла сфотографировать мужчину и обратилась в полицию. Вскоре удалось задержать извращенца. Мужчина свою вину не признал, но следствием была собрана достаточная доказательная база для вынесения обвинительного приговора.

Суд назначил 55-летнему мужчине 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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