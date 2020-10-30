В Димитровграде Ульяновской области мужчина надругался над 10-летней девочкой в лифте

Ребенок сейчас в больнице. Извращенца нашли и задержали.

В Ульяновской области извращенец надругался над 10-летней девочкой в лифте.

Следственные органы СКР по Ульяновской области сообщают, что по горячим следам удалось установить и задержать педофила, который напал на 10-летнюю девочку в лифте жилого дома в Димитровграде. Днем 29 октября 19-летний мужчина попытался изнасиловать девочку, ребенку удалось вырваться и выбежать на улицу, где она попросила помощи у прохожих.

Сейчас ребенок находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь. По горячим следам педофила задержали, им оказался 19-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушения на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Опрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.

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