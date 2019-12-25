Житель Сахалина несколько лет снимал порно с маленькой дочерью и публиковал видео в сети

Следствием установлено 160 эпизодов.

Житель Сахалина несколько лет развращал и насиловал родную дочь, снимая в подробностях на видео.

Следственные органы СКР по Сахалинской области сообщили о завершении следствия в отношении 31-летнего жителя Невельского района Сахалинской области, который много лет развращал родную дочь 2006 года рождения.

Как установило следствие, с ноября 2016 года по декабрь 2019 года мужчина, используя детский возраст девочки и ее беспомощное состояние, совершал с девочкой "иные действия" сексуального характера, удовлетворяя свои потребности. Следствие доказало 160 эпизодов.

Кроме того, с ноября 2017 года по июль 2018 года мужчина в подробностях записывал свои извращения с дочерью, а затем публиковал их на специализированном ресурсе, предоставляя возможность смотреть и скачивать видео посторонним людям.

Также в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина познакомился в соцсетях с 12-летней девочкой из этого же района области и вел с ней сексуальную переписку.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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