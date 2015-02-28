66-летний педофил подозревается в надругательстве над 12-летней девочкой в хамаме на Кораблестроителей

Также известно, что мужчина привлекался к уголовной ответственности в 1999 и 2014 годах за побои и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но оба раза до суда дела не дошли.

В хамаме на Васильевском острове пожилой педофил надругался над 12-летней девочкой.

По информации "Оперативного прикрытия", 14 февраля в полицию обратилась мама 12-летней петербурженки. Женщина рассказала, что 9 февраля около шести часов вечера в помещении хамама сетевого фитнес-клуба на улице Кораблестроителей неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

У дома 15 по Старо-Петергофскому проспекту в этот же день по подозрению был задержан 66-летний уроженец Азербайджана, этнический армянин. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ.

Также известно, что мужчина привлекался к уголовной ответственности в 1999 и 2014 годах за побои и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но оба раза до суда дела не дошли.

В январе неизвестный домогался до 15-летней девушки в автобусе на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.tv