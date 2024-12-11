Неизвестный домогался до 15-летней девушки в автобусе на Гражданском проспекте

Мужчину разыскивают.

Полиция Калининского района ищет мужчину, домогавшегося 15-летней петербурженки. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Так, 13 января около восьми часов вечером 15-летняя девушка ехала в автобусе №177. По её словам, между остановками "Гражданский проспект, 90" и "Северный проспект" к ней начал приставать неизвестный мужчина. На вид ему около 50 лет, ростом около 170 см, плотного телосложения, с большим носом и опухшими веками. При себе у него были палки для ходьбы с красными полосами.

Мужчину разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Педофил из лужского СНТ проведет в колонии 8 лет.

Фото: Piter.tv