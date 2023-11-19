Педофил из лужского СНТ проведет в колонии 8 лет

Ранее его жертвой стала девочка 2011 года рождения.

Суд города Луга вынес приговор по уголовному делу местному жителю, который приставал к 14-летней девочке. Государственное обвинение в отношении 59-летнего мужчины поддержала прокуратура Ленобласти, – рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства того, что в июне 2024 года Колпаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь вместе с несовершеннолетней 2011 года рождения в доме, расположенном одном из СНТ в Лужском районе, осознавая, что малолетняя потерпевшая в силу своего возраста не могла оказать ему сопротивление, применил в отношении неё насилие, не опасное для жизни и здоровья и с целью удовлетворения своей половой потребности совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Пркоуратура Ленинградской области

Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. В исправительной колонии строгого режима он проведет 1 год. Во время процесса подсудимый полностью признал свою вину и возместил пострадавшей моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что прокуратура метрополитена Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства травмирования двухлетней девочки на "Ломоносовской".

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