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Прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования двухлетней петербурженки в метро

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Пострадавшей помогли в Педиатрическом университете.

Прокуратура метрополитена Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства травмирования двухлетней девочки на "Ломоносовской". Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Напомним, вечером 11 декабря ребенок получил травмы руки при подъеме на эскалаторе станции – ее зажевало. Помогли пострадавшей врачи Педиатрического университета: у нее были обильно загрязненные рваные раны. Специалисты провели операцию, поскольку эпидермис сорвался на всех тыльных поверхностях пальцев. 

Девочке назначили антибактериальную терапию. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура петербурга, травмирование в метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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