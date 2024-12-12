Прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования двухлетней петербурженки в метро

Прокуратура метрополитена Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства травмирования двухлетней девочки на "Ломоносовской". Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, вечером 11 декабря ребенок получил травмы руки при подъеме на эскалаторе станции – ее зажевало. Помогли пострадавшей врачи Педиатрического университета: у нее были обильно загрязненные рваные раны. Специалисты провели операцию, поскольку эпидермис сорвался на всех тыльных поверхностях пальцев.
Девочке назначили антибактериальную терапию.
Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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