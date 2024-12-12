Прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования двухлетней петербурженки в метро

Пострадавшей помогли в Педиатрическом университете.

Прокуратура метрополитена Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства травмирования двухлетней девочки на "Ломоносовской". Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, вечером 11 декабря ребенок получил травмы руки при подъеме на эскалаторе станции – ее зажевало. Помогли пострадавшей врачи Педиатрического университета: у нее были обильно загрязненные рваные раны. Специалисты провели операцию, поскольку эпидермис сорвался на всех тыльных поверхностях пальцев.

Девочке назначили антибактериальную терапию.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга