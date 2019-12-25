Мужчина из Твери развратил 12-летнюю девочку из Барнаула

Мужчина вынудил девочку записать порнографическое фото и видео и прислать ему.

Извращенцу из Твери вынесли приговор за развращение 12-летней девочки из Барнаула.

Следственные органы СКР по Алтайскому краю сообщают, что 43-летний житель Твери признан виновным в развратных действиях, то есть совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как удалось установить, с мая 2019 года по январь 2020 год извращенец под видом женщины общался с 12-летней девочкой из Барнаула через соцсети. В процессе общения мужчины вынудил ребенка сделать фотографии интимного характера и записать ему порнографическое видео с ее участием.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд вынес свой вердикт - 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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