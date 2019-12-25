Жителя Новосибирска отправили в колонию строгого режима за бутылку вина

Мужчина украл из магазина бутылку вина стоимостью почти 30 тысяч рублей.

Новосибирский суд отправил мужчину в колонию строго режима за украденную бутылку вина.

Сиб.ФМ сообщает, что в Новосибирске огласили приговор 29-летнему мужчине, который в марте украл из магазина бутылку вина. Как удалось установить, закупочная цена украденной бутылки Солайя Тоскана объемом 0,75 литра составляет 29 750 рублей и 14 копеек.

Суд вынес свой вердикт - вернуть стоимость бутылки и лишение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.

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