Жителя Новосибирска отправили в колонию строгого режима за бутылку вина

Новосибирский суд отправил мужчину в колонию строго режима за украденную бутылку вина.
Сиб.ФМ сообщает, что в Новосибирске огласили приговор 29-летнему мужчине, который в марте украл из магазина бутылку вина. Как удалось установить, закупочная цена украденной бутылки Солайя Тоскана объемом 0,75 литра составляет 29 750 рублей и 14 копеек.
Суд вынес свой вердикт - вернуть стоимость бутылки и лишение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.
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Фото:pixabay
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