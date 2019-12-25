В Звенигороде женщина выжила после зверской расправы собственного сына

Сын нанес матери не менее 5 ударов ножом в шею.

Житель Звенигорода Московской области едва не зарезал свою мать.

Следственные органы СКР по Московской области сообщают, что в отношении 28-летнего жителя Звенигорода возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Как уже удалось установить следствию, днем 25 октября между матерью и сыном произошел очередной скандал, в ходе которого сын схватил нож и нанес матери не менее 5 ударов в шею. Женщина оказала активное сопротивление и выжила.

Молодой человек задержан. В настоящее время ведутся следственные действия.

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