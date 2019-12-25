В Якутии мужчина убил соседку и 2 недели жил с ее трупом

Мужчина не нашел в себе сил признаться в убийстве и каждый вечер возвращался в квартиру, где лежало тело убитой им соседки.

В Якутии задержали мужчину, который 2 недели жил с трупом.

Следственные органы СКР по Якутии сообщает, что в отношении ранее судимого 67-летнего жителя Ленска возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По версии следствия, 10 октября подозреваемый распивал алкоголь со своим соседом. После того как сосед уснул, мужчина продолжил застолье с матерью соседа.

В ходе распития алкоголя между мужчиной и женщиной завязалась ссора, в ходе которой пенсионер схватил нож и зарезал соседку. После убийства мужчина ушел спать. Проснувшись утром, он осознал содеянное, но не нашел в себе сил признаться в убийстве. Мужчина каждый день уходил в лес с намерением совершить суицид, а вечерами возвращался домой, где лежало тело соседки. Все эти дни мужчина вводил в заблуждение родственников убитой.

Спустя 13 дней к нему домой пришла полиция и обнаружила тело. Мужчина заключен под стражу. Он сознался в убийстве и рассказал все обстоятельства преступления.

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