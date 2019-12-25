В Ивановской области парень вызвался проводить девушку домой и убил

По дороге перед убийством он похитил у нее 3 тысячи рублей.

В Кинешме Ивановской области 30-летний мужчина забил насмерть новую знакомую.

Как сообщает издание ivday, 25 июля 2020 года 30-летний местный житель вышел из бара и заприметил девушку, которую вызвался проводить. Девушка согласилась и даже доверила нести свою сумочку. По дороге новый знакомый вытащил из сумки 3 тысячи рублей.

По дороге мужчина с девушкой начали ссориться, и парень жестоко избил спутницу. Он бил девушку руками и ногами по голове, телу, шее и лицу. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Убийцу удалось задержать в тот же день. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:Pixabay