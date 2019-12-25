В Югре огласили приговор мужчине, который зверски убил родную 3-летнюю дочь

Мужчина бросил ребенка об пол, а затем нанес ей не менее 100 ударов кулаками и ногами.

В Нефтеюганске огласили приговор 35-летнему мужчине, который с особой жестокостью забил насмерть свою родную 3-летнюю дочь.

По версии суда и следствия, мужчина проживал со своей новой женой и 2 дочерьми 2015 и 2016 годов рождения от первого брака в одной из квартир Нефтеюганска. В период с конца ноября до 21 декабря 2019 года мужчина систематически избивал своих дочерей за любую провинность.

систематически из-за непослушания избивал их, нанося многократные удары руками в область тела и головы девочек, ударяя их друг друга головами, причиняя тем самым телесные повреждения разной степени тяжести, травмы, физические мучения и психические страдания. СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому АО - Югре

В конце декабря 2019 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина разозлился на плач 3-летней малышки. Он бросил кроху об пол с высоты поднятой руки, а затем нанес ей около 100 ударов руками и ногами по телу и голове. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Сейчас суд признал мужчину виновным по статьям "убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" и вынес свой вердикт - 20 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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