В Крыму мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство 5-летней падчерицы

Отчим избил купающуюся в ванной девочку, надругался над ней, утопил в ванной, тело вывез и закопал.

В Крыму завершено следствие по факту изнасилования и убийства 5-летней девочки отчимом.

Следственными органами по Крыму и Севастополю сообщалось, что 12 ноября ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района и пропала 5-летняя девочка, которой 28 ноября должно было исполниться 6 лет. Отчим девочки сообщил, что уехал из дома по делам, а дочку закрыл в доме. Когда мужчина вернулся, то увидел, что дверь открыта без следов взлома, а ребенка нет.

Отец обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка. Следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Мать девочки в это время находилась на заработках в другой стране.

В ходе расследования уголовного дела под подозрение попал отчим девочки, который "искал" усиленно девочку. Следователи восстановили картину жуткого преступления. 12 ноября отчим вошел в ванну, где купалась падчерица. Он избил малышку, а затем надругался над ней. Испугавшись, что ребенок расскажет о случившемся, он утопил ее в ванной.

После содеянного мужчина вывез тело на машине и закопал в канаве. Затем мужчина попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, но ему это не удалось. Тогда он вернулся домой и начал "искать" девочку.

На сегодняшний день расследование дела завершено.

В ходе следствия проведен большой объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе - с использованием кримтехники и экспертных возможностей Следственного комитета России, получены результаты ряда сложных судебно-медицинских экспертиз. СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Видео и фото: СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю