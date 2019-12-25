В Керчи пойдет под суд житель Санкт-Петербурга, который растлевал 11-летнюю девочку из Новосибирска

Мужчина приехал в Крым по служебным делам и был задержан.

В Керчи завершено расследование уголовного дела за растление 11-летней девочки из Новосибирска.

Следственные органы СКР по Республике и Крым и Севастополю сообщают о завершении следствия в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга. По версии следственных органов, в ноябре прошлого года мужчина познакомился в соцсетях с 11-летней девочкой и вел с ней сексуальную переписку, а также присылал ей порнографические материалы.

Извращенец был изобличен и задержан в Керчи, куда приехал по служебной необходимости. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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