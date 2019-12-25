В Абакане мужчина надругался над 12-летней дочерью соседей

Мужчина не согласен с приговором, который вынес ему суд.

В Абакане суд вынес приговор 22-летнему мужчине, который надругался над 12-летней соседкой.

По версии следствия 22-летний мужчина пришел в соседскую квартиру, где проживала 12-летняя девочка с родителями под предлогом позвонить. Удостоверившись, что девочка дома одна, он совершил с ребенком "иные действия сексуального характера". На следующий день он повторил свои развратные действия.

Девочка все рассказала матери, а та обратилась в полицию. Суд признал мужчину виновным по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего" и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Мужчина с решением суда не согласился и подал апелляцию.

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