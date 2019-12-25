В Калининградской области мужчина забил насмерть друга детства

Парень заступился за третьего приятеля.

В Янтарном под Калининградом друг детства забил насмерть молодого мужчину.

Вечером 21 октября, находясь в одной из квартир на Советской улице, было найдено тело 27-летнего мужчины. Как удалось установить, два друга детства поссорились из-за общего приятеля, который находился с ними. Между друзьями завязалась ожесточенная драка, в которой один забил насмерть второго.

В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Расследование продолжается.

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