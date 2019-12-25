В Саратове мужчина почти 2 года насиловал и развращал маленькую дочь своих знакомых

О случившемся узнала мать девочки из смс-переписки мужчины и своей дочери.

Саратовец два года насиловал и совращал дочь своей знакомой.

Региональные следственные органы по Саратовской области сообщают, что в 2017 году тогда еще 53-летний мужчина наведывался на правах друга к своей знакомой, которая воспитывала 10-летнюю дочь. Когда "друг семьи" оставался наедине с девочкой он трижды совершил в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера. Ребенок никому не рассказал о случившемся.

В августе 2019 года, когда девочке было 11 лет мужчина снова совершил с ребенком насильственные действия сексуального характера, а потом изнасиловал. Ребенок снова ничего не рассказал маме. В ноябре 2019 года, когда жертве педофила исполнилось 12 лет, мужчина снова совершил свои развратные действия.

О происходящем с дочерью мать узнала совершенно случайно по СМС-переписке девочки и данного мужчины и сообщила в полицию. Мужчина был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по 3 статьям "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "развратные действия, совершенные в отношении лица достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Мужчина вину свою не признал, но следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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