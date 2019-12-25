В Москве во время драки погиб подросток

Мертвого подростка нашли утром на лавочке со сломанной шеей.

В Москве во время драки погиб 14-летний подросток.

Следственные органы по городу Москве сообщают, что по факту смерти 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Тело было найдено на лавочке во дворе жилого дома в Южном Бутово около 2 часов ночи.

Как удалось установить, в ночь на 13 октября 14-летний подросток был в компании несовершеннолетних в квартире своей знакомой, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Компания распивала алкоголь. Во время застолья между погибшим и 17-летним подростком вспыхнула ссора, которая переросла в драку. У подростка травма шеи и ссадины на спине. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее:В Уганде за пропущенный гол одноклубники насмерть забили футболиста

Фото:Piter.TV