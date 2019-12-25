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В Москве во время драки погиб подросток
Сегодня, 14:54
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MShaffter

В Москве во время драки погиб подросток

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Мертвого подростка нашли утром на лавочке со сломанной шеей.

В Москве во время драки погиб 14-летний подросток.

Следственные органы по городу Москве сообщают, что по факту смерти 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Тело было найдено на лавочке во дворе жилого дома в Южном Бутово около 2 часов ночи. 

Как удалось установить, в ночь на 13 октября 14-летний подросток был в компании несовершеннолетних в квартире своей знакомой, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Компания распивала алкоголь. Во время застолья между погибшим и 17-летним подростком вспыхнула ссора, которая переросла в драку. У подростка травма шеи и ссадины на спине. Точную причину смерти установит экспертиза. 

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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