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В Уганде за пропущенный гол одноклубники насмерть забили футболиста
Сегодня, 14:44
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MShaffter

В Уганде за пропущенный гол одноклубники насмерть забили футболиста

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Молодой игрок допустил ошибку во время матча.

В Уганде футболисты забили насмерть одноклубника.

Издание Daily Monitor сообщает, что во время футбольного матча между местными командами на севере Уганды центральный защитник 22-летний Черчилль Оваси допустил ошибку, и его команде был забит гол. Между одноклубниками вспыхнула ссора с дракой, где Оваси сильно избили.

После матча Оваси толкнул одного из своих обидчиков и его снова избили. После чего он попал в больницу, где вскоре скончался.

Полиция ведет расследование данного инцидента. Двоих игроков команды задержали.

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Фото:pixabay

Теги: в мире, забили насмерть, убили из-за гола, футбол
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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