В Уганде за пропущенный гол одноклубники насмерть забили футболиста

Молодой игрок допустил ошибку во время матча.

В Уганде футболисты забили насмерть одноклубника.

Издание Daily Monitor сообщает, что во время футбольного матча между местными командами на севере Уганды центральный защитник 22-летний Черчилль Оваси допустил ошибку, и его команде был забит гол. Между одноклубниками вспыхнула ссора с дракой, где Оваси сильно избили.

После матча Оваси толкнул одного из своих обидчиков и его снова избили. После чего он попал в больницу, где вскоре скончался.

Полиция ведет расследование данного инцидента. Двоих игроков команды задержали.

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