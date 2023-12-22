Футболист сборной Бразилии Педро перешел в "Зенит"

Российский клуб реализовал право преимущественного выкупа игрока.

Футболист Педро, который является победителем молодежного чемпионата Южной Америки в составе бразильской сборной, присоединился к клубу "Зенит". Информация об этом была опубликована на официальном сайте петербургской команды.

Нападающий "Коринтианса" Педро вошел в состав сине-бело-голубых. Российский клуб реализовал право преимущественного выкупа игрока. 17-летний футболист, родившийся в Бразилии, присоединится к петербургской команде 12 января. Он примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед открытием сезона.

Футбольный клуб "Зенит" приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург. Добро пожаловать! Пресс-служба ФК "Зенит"

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Фото: ФК "Зенит"