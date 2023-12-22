Нино перейдет в "Зенит" в ближайшие дни

В прошлом сезоне Нино принял участие в 55 матчах. Он забил пять голов.

В ближайшие дни защитник Нино перейдет из "Флуминенсе" в "Зенит". Об этом сообщил бразильский журналист Бруно Андраде.

Сине-бело-голубые объявят о договоре с Нино в ближайшие два дня. За игрока петербургский клуб заплатит 6 млн евро. Пять млн евро "Зенит" выплатит сразу. Еще один млн бразильский клуб получит в качестве бонуса.

В прошлом сезоне Нино принял участие в 55 матчах. Он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2024 года.

Также "Зенит" намерен купить защитника "Сантоса" Жоакима. В настоящее время клуб ожидает финансовые требования со стороны "Сантоса".

Ранее на Piter.tv: сине-бело-голубые не планируют продавать футболистов в зимнее трансферное окно.

Фото: Piter.tv