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"Зенит" намерен купить защитника "Сантоса" Жоакима
Сегодня, 15:56
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"Зенит" намерен купить защитника "Сантоса" Жоакима

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25-летний футболист может присоединиться к российской премьер-лиге.

Защитник бразильского клуба "Сантос" Жоаким обратил на себя внимание петербургского "Зенита". 25-летний футболист может присоединиться к российской премьер-лиге в случае приобретения "сине-бело-голубыми". Об этом пишет издание Goal.

В настоящее время клуб ожидает финансовые требования со стороны "Сантоса".

За прошлый сезон Жоаким провел 42 матча за свою команду, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в два млн евро.

Ранее мы сообщили о том, что в "Зените" не планируют продавать футболистов в зимнее трансферное окно.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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