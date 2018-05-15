В «Зените» не планируют продавать футболистов в зимнее трансферное окно

Ранее появилась информация, что команду "сине-бело-голубых" могут покинуть защитник Роберт Ренан и полузащитник Вендел

Петербургский ФК не планирует расставаться со своими игроками в зимнее трансферное окно. Об этом РИА Новости заявил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Напомним, что некоторые СМИ ранее сообщили, что "Зенит" этой зимой могут покинуть защитник Роберт Ренан и полузащитник Вендел.

"Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой", — опроверг появившуюся недостоверную информацию Александр Медведев.

Кроме того, он прокоментировал возможный трансфер полузащитника "Оренбурга" в "Зенит"— 26-летнего аргентинца Лукаса Веры:

"Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке".

Ранее Михаил Боярский рассказал о своих особенных отношениях с футбольным клубом "Зенит".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"