Боярский рассказал о своём идеальном утре

Также актёр поделился своим опытом поиска работы в театре после окончания вуза.

Известный актёр Михаил Боярский раскрыл несколько фактов из своей биографии в эфие телеканала "Санкт-Петербург". В интервью он рассказал о своих утренних привычках, главной роли по жизни, карьере в театре и взаимоотношениях с петербургским "Зенитом".

Боярский отметил, что идеальное утро для него начинается со встречи с любимыми детьми и внуками. Именно они приносят ему настоящее счастье и радость. Также актёр поделился своим опытом поиска работы в театре после окончания вуза. По его словам, в начале его карьеры он получал одни лишь отказы, однако при поддержке Игоря Владимирова он попал в труппу Театра имени Ленсовета.

Кроме того, Боярский рассказал о своих отношениях с футбольным клубом "Зенит", за который актёр болеет уже много лет. Он приезжал поддержать футболистов после неудачных матчей и рассказывал им анекдоты вместе с коллегой Сергеем Мигицко. Актёр отметил, что футболисты "Зенита" – это очень весёлые и шутливые люди.

Ранее мы сообщили о том, что жена Боярского попала в больницу.

Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) / boyarskiy_official