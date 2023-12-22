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Главный тренер "Зенита" подвел итоги зимних сборов
Сегодня, 14:33
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Главный тренер "Зенита" подвел итоги зимних сборов

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Команда выполнила все задачи в рамках подготовки к основному этапу.

Сине-бело-голубые подвели итоги зимних сборов. По словам главного тренера "Зенита" Сергея Семака, сборы были напряженными. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

 Подготовительный период получился непростым и для игроков, и для тренерского штаба, но, я думаю, мы можем быть довольны той работой, которую мы провели. Все цели, которые мы перед собой ставили в плане подготовки, мы выполнили.

Пресс-служба "Зенита"

Тренер команды добавил, что команда примет участие в нескольких официальных матчах, чтобы прийти в лучшую форму перед открытием сезона. Сейчас новые игроки адаптируются к тренировкам, привыкают к другим игрокам команды.

Ближайший официальный матч с участием петербургского клуба пройдет  2 марта против. Сине-бело-голыбе будут играть против "Спартака. Игру проведут на стадионе "Газпром Арена". Начало в 19:30.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, итоги зимних сборов, семак, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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