Главный тренер "Зенита" подвел итоги зимних сборов

Команда выполнила все задачи в рамках подготовки к основному этапу.

Сине-бело-голубые подвели итоги зимних сборов. По словам главного тренера "Зенита" Сергея Семака, сборы были напряженными. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Подготовительный период получился непростым и для игроков, и для тренерского штаба, но, я думаю, мы можем быть довольны той работой, которую мы провели. Все цели, которые мы перед собой ставили в плане подготовки, мы выполнили. Пресс-служба "Зенита"

Тренер команды добавил, что команда примет участие в нескольких официальных матчах, чтобы прийти в лучшую форму перед открытием сезона. Сейчас новые игроки адаптируются к тренировкам, привыкают к другим игрокам команды.

Ближайший официальный матч с участием петербургского клуба пройдет 2 марта против. Сине-бело-голыбе будут играть против "Спартака. Игру проведут на стадионе "Газпром Арена". Начало в 19:30.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"