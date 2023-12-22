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В "Зените" считают преждевременной информацию о переводе Ахметова
Сегодня, 13:56
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В "Зените" считают преждевременной информацию о переводе Ахметова

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Таким образом ситуацию прокомментировал председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова в петербургский клуб. Как пишет РИА Новости, руководитель отметил, что говорить о таких планах преждевременно.

Напомним, что по данным sport.ru, "Зенит" заплатит за Ахметова 100 млн рублей. Защитник начинал свою футбольную карьеру в академиях Коноплева и казанского "Рубина", затем перешел в ПФК ЦСКА.

Летом 2022 года Ахметов покинул армейцев и примкнул к "Краснодару" как свободный игрок.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"

Теги: фк зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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