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"Зенит" готов подписать контракт с защитником "Краснодара" Ахметовым
Сегодня, 10:42
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"Зенит" готов подписать контракт с защитником "Краснодара" Ахметовым

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Ахметов перешёл в "Краснодар" 2022 году из ЦСКА в качестве свободного агента.

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга планирует выкупить 26-летнего защитника Ахметова у "Краснодара". Об этом информирует sports.ru.

Ахметов перешёл в "Краснодар" 2022 году из ЦСКА в качестве свободного агента. Согласно последним данным,  "Зенит" готов заплатить 850 тыс. евро за данного игрока.

В текущем сезоне Ахметов провёл 21 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи. До этого он выступал за казанский "Рубин".

Ранее мы сообщили о том, что футболист сборной Бразилии Педро перешел в "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru

 

Теги: санкт-петербург, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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