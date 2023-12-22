В Петербурге неизвестный в автобусе трогал за колени 12-летнюю школьницу

В Приморском районе ищут неизвестного мужчину, пристававшего к девочке в автобусе. Об этом стало известно Piter.tv.
К полицейским 3 апреля обратился петербуржец и сообщил, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 12-летней падчерицы. Позже в полицию пришла мать девочки. Женщина уточнила, что утром в автобусе на пути следования от станции метро "Беговая" до "Лахта Центра", неизвестный мужчина трогал рукой за колено её дочь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге в метро мужчина трогал 14-летнюю девочку за интимные места.
Фото: Piter.tv
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