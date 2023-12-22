В Петербурге в метро мужчина трогал 14-летнюю девочку за интимные места

Подозреваемый в мае 2023 года вышел из колонии, где отбывал наказание за совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

В петербургском метрополитене задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. Как стало известно Piter.tv, за помощью к полицейским обратилась 14-летняя девочка.

Вечером 26 марта к полицейским подошла 14-летняя школьница. Она пожаловалась на мужчину, который в вагоне электропоезда в метро между станциями "Дыбенко" и "Достоевская" трогал через одежду её половые органы.

Через непродолжительное время на станции метро "Достоевская" был задержан 38-летний подозреваемый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый в мае 2023 года вышел из колонии, где отбывал наказание за совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Ранее ещё одного педофила задержали за приставания к школьнице на Звёздной улице.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)