Педофила задержали за приставания к школьнице на Звёздной улице

В полицию обратилась петербурженка, которая заметила мужчину, зовущего двух маленьких девочек пойти вместе с ним.

Приезжего задержали за развращения пятиклассницы на Звёздной улице. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась петербурженка, которая заметила мужчину, зовущего двух маленьких девочек пойти вместе с ним. Когда дети отказались, он начал из преследовать. Злоумышленника оперативно задержали правоохранители. Приезжий 48-летний мужчина был не раз судим, в том числе за изнасилование.

Позже выяснилось, что одна девочка всё-таки стала жертвой педофила. Он зашёл вместе с ней в подъезд и совершил развратные действия.

Также в Петербурге мужчин уличили в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.tv