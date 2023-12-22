В Петербурге мужчин уличили в распространении детской порнографии

Петербургские полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в хранении детской порнографий для дальнейшего распространения. Об этом стало известно Piter.tv.
Одним из подозреваемых оказался 27-летний петербуржец, а его соучастник – 33-летний житель Саратовской области, который уже отбывает за изнасилование несовершеннолетних, в 2016 году его осудили на 13 лет.
Установлено, что мужчины действовали в Telegram, используя псевдонимы. У рецидивиста в смартфоне нашли медиафайлы порнографического характера с малолетними детьми. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ещё один петербуржец шантажировал школьниц и использовал их для создания порно.
Фото: Piter.TV
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