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В Петербурге мужчин уличили в распространении детской порнографии
Сегодня, 9:45
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В Петербурге мужчин уличили в распространении детской порнографии

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Установлено, что мужчины действовали в Telegram, используя псевдонимы.

Петербургские полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в хранении детской порнографий для дальнейшего распространения. Об этом стало известно Piter.tv.

Одним из подозреваемых оказался 27-летний петербуржец, а его соучастник – 33-летний житель Саратовской области, который уже отбывает за изнасилование несовершеннолетних, в 2016 году его осудили на 13 лет.

Установлено, что мужчины действовали в Telegram, используя псевдонимы. У рецидивиста в смартфоне нашли медиафайлы порнографического характера с малолетними детьми. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее ещё один петербуржец шантажировал школьниц и использовал их для создания порно.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, порнография
Категории: Лента новостей,

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