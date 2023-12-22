Петербуржец шантажировал школьниц и использовал их для создания порно

Возбуждено несколько уголовных дел по данному факту.

В Петербурге следователи возбудили несколько уголовных дел по факту развращения малолетних. Двадцатилетний петербуржец подозревается в съемке порно с несовершеннолетними, стало известно Piter.tv.

В субботу, 2 марта, в Петербурге был задержан 20-летний М. по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

М. в ходе расследования был дополнительно изобличен в том, что 7 октября 26 октября 2023 года, находясь по месту своего проживания, и в иных неустановленных местах на территории Пушкинского района, он в мессенджере использовал 14-летнюю Я. и 15-летнюю Т. в целях изготовления порнографических материалов с ними. Также он понуждал девушек к действиям сексуального характера путем шантажа.

Возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порно); п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (Изготовление порноматериалов); по п. "б" ч. 3 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера); по ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

М. был задержан 2 марта, 3 марта срок задержания судом продлен на 72 часа по ходатайству следователя. Проводится дальнейшее расследование. Молодой человек в 2021 году был арестован по аналогичным статьям.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемую в изготовлении и обороте порнографии.

Фото: Piter.TV