В Петербурге родители школьников обвинили мужчину в педофилии

Они подозревают, что мужчина в своей квартире многоэтажки на улице Антонова-Овсеенко совершил в отношении их 10-11-летних сыновей насильственные действия сексуального характера.

Родители трёх мальчиков заподозрили 42-летнего мужчину в совращении детей в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv

В полицию обеспокоенные родители обратились 8 апреля. Они подозревают, что мужчина в своей квартире многоэтажки на улице Антонова-Овсеенко совершил в отношении их 10-11-летних сыновей насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого мужчину доставили в отдел полиции, допросили, после чего поместили в ИВС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый с 1997 по 2022 год был 12 раз судим за кражи, угон, хранение наркотиков, угрозы убийством, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее петербурженка обвинила бывшего супруга в развращении их дочери.

Фото: Piter.tv