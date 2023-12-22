В Петербурге родители школьников обвинили мужчину в педофилии

Родители трёх мальчиков заподозрили 42-летнего мужчину в совращении детей в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv
В полицию обеспокоенные родители обратились 8 апреля. Они подозревают, что мужчина в своей квартире многоэтажки на улице Антонова-Овсеенко совершил в отношении их 10-11-летних сыновей насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемого мужчину доставили в отдел полиции, допросили, после чего поместили в ИВС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Подозреваемый с 1997 по 2022 год был 12 раз судим за кражи, угон, хранение наркотиков, угрозы убийством, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Ранее петербурженка обвинила бывшего супруга в развращении их дочери.
Фото: Piter.tv
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