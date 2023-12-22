Петербурженка обвинила бывшего супруга в развращении их дочери

Мужчину опросили и отпустили под обязательство о явке.

Петербурженка обвинила бывшего гражданского супруга в педофилии, об этом стало известно Piter.tv.

Заявление 37-летней женщины на 39-летнего жителя Мурино поступило 7 апреля в полицию Калининского района. По словам женщины, с 1 на 2 декабря 2023 года в своей квартире на Привокзальной площади её гражданский супруг совершил развратные действия в отношении их 10-летней дочери.

Мужчину опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербургские подростки помогли полиции задержать подозреваемого в педофилии.

Фото: Piter.tv