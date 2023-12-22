Петербургские подростки помогли полиции задержать подозреваемого в педофилии

Подростки создали в мессенджере страницу вымышленного подростка, чтобы поймать педофила.

В Петербурге подростки подкараулили мужчину, которого изобличили в педофилии. Вскоре на месте происшествия появилась полиция, стало известно Piter.tv.

Вечером 31 марта в полицию обратилась женщина и сообщила, что у дома по Дачному проспекту подростки снимают на видео мужчину, обвиняют его в педофилии.

Прибывшие полицейские пообщались с несовершеннолетними и выяснили, что мужчина переписывался в мессенджере с вымышленным мальчиком по имени "Аркадий". Аккаунт создали подростки, чтобы поймать педофила. Мужчина в итоге попался на эту уловку и присылал "подростку" свои интимные фотографии.

"Аркадий" назначил встречу мужчине у дома № 21 по проспекту Ветеранов. На этот же адрес приехали и полицейские. На данный момент 47-летний подозреваемый находится в отделении полиции.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге в метро мужчина трогал 14-летнюю девочку за интимные места.

Фото: Piter.tv.