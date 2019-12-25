В Симферополе мать убила сына 39 ударами ножа

Прокуратура требует отправить женщину на принудительное лечение.

В Симферополе женщину, убившую с особой жестокостью 7-летнего сына, отправят на принудительное лечение. Прокуратура Республики Крым сообщает, что женщина, которая в феврале 2020 года убила сына, страдает тяжелым психическим расстройством.

В феврале 2020 года в Симферополе, находясь в автомобиле "Фольксваген Поло", 40-летняя женщина нанесла своему ребенку не менее 39 ударов ножом. Мальчик скончался на месте. Женщину задержали, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия ей была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила у нее тяжелое психическое расстройство.

Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Прокуратура Республики Крым

Уголовное дело женщины в скором времени будет направлено в Верховный Суд Республики Крым для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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