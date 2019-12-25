В Москве отец убил свою дочь. Несчастье произошло на Студенческой улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Известно, что 51-летний мужчина выстрелил около 7 раз в свою дочь из ружья, когда та сидела в машине. Девушке было всего 30 лет.
Отметим, что стражи порядка на месте трагедии нашли не только тело убитой, но и труп ее отца.
Ранее на Piter.tv: в Мурино на сотрудника компании Apple напали злоумышленники в его собственной квартире.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все