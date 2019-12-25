Мужчина не менее семи раз выстрелил в девушку, которая находилась в машине.

В Москве отец убил свою дочь. Несчастье произошло на Студенческой улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известно, что 51-летний мужчина выстрелил около 7 раз в свою дочь из ружья, когда та сидела в машине. Девушке было всего 30 лет.

Отметим, что стражи порядка на месте трагедии нашли не только тело убитой, но и труп ее отца.

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Фото: Piter.tv