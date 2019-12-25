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В Москве отец убил свою дочь
Сегодня, 18:11
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В Москве отец убил свою дочь

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Мужчина не менее семи раз выстрелил в девушку, которая находилась в машине.

В Москве отец убил свою дочь. Несчастье произошло на Студенческой улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известно, что 51-летний мужчина выстрелил около 7 раз в свою дочь из ружья, когда та сидела в машине. Девушке было всего 30 лет. 

Отметим, что стражи порядка на месте трагедии нашли не только тело убитой, но и труп ее отца.

Ранее на Piter.tv: в Мурино на сотрудника компании Apple напали злоумышленники в его собственной квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрелил в дочь, москва, полиция, убил дочь, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости России,

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