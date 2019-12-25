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В Волгоградской области отчим избил ребенка за порванные обои
Сегодня, 12:27
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В Волгоградской области отчим избил ребенка за порванные обои

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Мужчина ранее судим за убийство.

В Волжском Волгоградской области отчим избил до больничной койки 3-летнего мальчика за испорченные обои.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области сообщает, что в Волжском 24 октября пьяный мужчина пришел домой в пьяном состоянии. Он увидел, что 3-летний сын сожительницы испортил обои и рассвирепел. Мужчина бил малыша по голове и лицу.

Пришедшая домой мать мальчика вызвала скорую и полицию. Ребенка госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенку".

Уточняется, что мужчина ранее судим за убийство.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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